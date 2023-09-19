Годовая инфляция в Петербурге в августе выросла до 5,6%

В Санкт-Петербурге годовая инфляция в августе ускорилась до 5,6%, в Ленинградской области – до 5,4%. На повышение прежде всего повлияли рост потребительского спроса и ослабление рубля, сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Темпы прироста цен на продовольственные и непродовольственные товары в Петербурге и Ленобласти в августе продолжили повышаться, в сегменте услуг, наоборот, наблюдалось снижение.

Так, из-за ослабления рубля ускорился рост цен на импортные фрукты, в частности на апельсины и бананы. Кроме того, дороже, чем год назад, стало мясо птицы, поскольку возросли затраты сельхозпроизводителей на закупку импортных кормовых добавок. Продолжился рост цен на легковые автомобили, что было связано с увеличением потребительской активности и ослаблением рубля.

Сдерживающее влияние на инфляцию оказало расширение предложения ряда услуг, к примеру, введение дополнительных поездов по отдельным направлениям привело к замедлению роста цен на услуги железнодорожного пассажирского транспорта.

Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по России составит 6,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по прогнозам Смольного к концу 2023 года инфляция в городе должна составить 5%.

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