Смольный прогнозирует инфляцию в Петербурге к концу года в 5%

По прогнозам Смольного к концу 2023 года инфляция в городе должна составить 5%. Об этом 29 августа на заседании городского правительства заявил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

Чиновник отметил, что за первое полугодие 2023 года размер инфляции составил 2,8%. К концу августа показатель вырос до 3,3%.

Господин Зырянов также обратил внимание на снижение стоимости ряда товаров, в частности, сезонных овощей, фруктов и других продуктов.

По данным Центробанка РФ, в июле инфляция в Петербурге выросла до 5%, что на 1, 4 пункта выше, чем показатель прошлого месяца — 3,6% в июне. В годовом выражении рост цен ускорился на апельсины, бананы, груши, лимоны, яблоки и виноград.

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