В Самарской области экс-полицейские обвиняются во взятках от перевозчика

Бывшие сотрудники ГИБДД из Кошкинского района Самарской области предстанут перед судом. Им инкриминируется взяточничество (п. «а» ч. 5 ст. 290, ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Информацию разместила районная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре и декабре минувшего года экс-командир ДПС и бывший старший государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по району во время встреч и разговоров по телефону потребовали от гражданина передать им через посредника взятки за беспрепятственный проезд грузовика с нефтешламом через Кошкинский район. Кроме того, они обещали помощь с посредничеством в решении этого же вопроса с силовиками из Елховского района.

Общая сумма незаконного вознаграждения составила 160 тыс. руб. Во время предварительного следствия было арестовано имущество фигурантов дела стоимостью 481 тыс. руб. Обвиняемые уволены из МВД из-за утраты доверия.

Ранее Кассационный суд в Самаре оставил в силе приговор бывшему заместителю руководителя самарского управления МВД России Вячеславу Хомских. В июне 2022 года Ленинский районный суд признал полицейского виновным в получении взяток от представителей организованной преступной группировки «Законовские» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Силовик получил десять лет колонии строгого режима и штраф в размере более 89 млн руб. Осужденного лишили звания полковника полиции и права занимать определенные должности на восемь лет.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Приговор силовику остался в силе».

Георгий Портнов