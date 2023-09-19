Нижегородский минкульт готов выплатить кинокомпаниям 20 млн рублей

Министерство культуры Нижегородской области объявило конкурс на предоставление рибейтов кинокомпаниям, снимавшим фильмы на территории региона. По данным министерства, всего в областном бюджете на эти цели зарезервировано в 2023 году 20 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», рибейты — это специальные выплаты на возмещение части затрат на проведение съемок, которые прошли на территории региона. Заявки на получение этих выплат будут приниматься до 16 октября. Собирает и регистрирует заявочную документацию центр культуры «Рекорд».

В министерстве уточнили, что в текущем году впервые на получение рибейтов могут претендовать производители иных аудиовизуальных произведений, например видеороликов продолжительностью до 10 минут. Они могут возместить до 60% затрат на их производство.

Как сообщалось, к середине июля 2023 года в Нижегородской области завершились съемки четырех художественных фильмов и сериалов, а также пяти документальных проектов. До конца года планируется проведение съемок одного документального проекта и девяти художественных фильмов и сериалов. В 2021-2022 годах в областном бюджете также резервировалось по 20 млн руб. на выплату рибейтов. Эти средства не были израсходованы в полном объеме.

Эксперты отмечают как растущую популярность Нижегородской области среди кинематографистов, так и достаточно большой объем проблем, которые мешают развитию кино в регионе.

Андрей Репин