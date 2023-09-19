Посол Армении: США должны остановить конфликт в Карабахе

Посол Армении по особым случаям Эдмон Марукян заявил, что в сложившейся ситуации урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе должны Соединенные Штаты Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдмон Марукян

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости Эдмон Марукян

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

«Теперь очередь США решать, какие меры будут использованы, чтобы остановить агрессию и военную атаку на оказавшихся в ловушке и голодающих людей»,— написал господин Марукян в соцсети X (ранее Twitter).

Посол напомнил, что заместитель госсекретаря США несколько дней назад заявил о «нетерпимости Вашингтоном этнических чисток в Карабахе». По его словам, «Азербайджан совершает новое военное преступление, убивая мирных беззащитных людей».

Вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе сегодня, 19 сентября, около 12:30 мск. МИД Азербайджана выдвинул требования: «роспуск режима в Степанакерте», вывод войск Армении из Карабаха. МИД Армении заявил, что вооруженных сил страны в регионе нет. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Баку не удастся втянуть Ереван в боевые действия. На фоне новой эскалации МИД Франции потребовал созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Петр Бузлаев