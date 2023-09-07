Многодетным семьям в Петербурге подарили микроавтобусы

В Смольном накануне, 6 сентября, состоялось торжественное вручение многодетным семьям пассажирских микроавтобусов. Ключи от новых автомобилей получили восемь петербургских семей, где воспитываются три и более детей. Церемония прошла уже в двадцать первый раз, уточнили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Пассажирские микроавтобусы от властей Петербурга многодетные семьи получают с 2009 года. Их обладателями за эти годы стали 395 семей. В мае этого года автомобили получили 84 многодетных семьи. В сентябре — 15 семей.

На сегодняшний день в Петербурге насчитывается более 53 тыс. многодетных семей. В них воспитываются более 172 тыс. детей.

«Ъ-СПб» писал, что ранее в Смольном отчитались о том, что почти 500 многодетных семей в Петербурге получили свидетельства о соцвыплатах.

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