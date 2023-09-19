В Азербайджане временно заблокирован TikTok

Сегодня, 19 сентября, на территории Азербайджана применено временное ограничение на деятельность социальной сети TikTok. Об этом сообщила Служба электронной безопасности при Минцифре страны, передает «Интерфакс».

19 сентября вооруженные силы Азербайджана примерно в 12:30 мск начали «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Азербайджанская армия наносит артиллерийские удары по позициям в регионе.

МИД Азербайджана заявил, что операция проводится для «роспуска режима в Степанакерте», и потребовал от Армении вывести войска из Карабаха. МИД Армении заявил, что вооруженных сил страны в регионе нет.

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