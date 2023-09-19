«Росводоканал Краснодар» строит 13 километров водопровода в районе Западного обхода

13 км нового водопровода будет проложено в районе Западного обхода краевой столицы. Специалисты «Росводоканал Краснодар» уже построили 6 км сетей диаметром 560 мм.

Масштабное строительство идет в рамках выполнения инвестиционной программы предприятия. Новый водопровод улучшит водоснабжение краснодарцев, проживающих в районе улиц им. Дзержинского, Красных Партизан, Западный обход.

«Специалисты выполняют работы методом горизонтально направленного бурения, позволяющего минимизировать ущерб для городского ландшафта,— говорит директор по капитальному строительству «Росводоканал Краснодар» Филипп Денисов.— Новые сети с высокими технологическими характеристиками обеспечат водоснабжение жилых застроек на северо-западе и западе Краснодара».

По согласованию с ФКУ Упрдор «Черноморье», с 16.09.2023 по 25.09.2023 г. будет выполнено подключение водовода к существующей сети, проходящей по ул. Дзержинского. На этот период движение транспорта по ул. Дзержинского будет ограничено по двум полосам в сторону центра города от спортивного комплекса «Баскет Холл».

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

https://krasnodar.rosvodokanal.ru/