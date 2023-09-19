В Самаре подрядчика оштрафовали за опасную яму с трубами

ООО СК «Факел» выплатит административный штраф в размере 50 тыс. руб. за угрозу безопасности пешеходам в Самаре. Решение приняла после вмешательства прокуратуры административная комиссия Советского района. Об этом сообщает контрольный орган.
Ранее прокуроры обнаружили, что представители указанной подрядной фирмы проводили земляные работы по реконструкции квартальной тепловой сети на ул. Советской Армии, 23. Однако они не установили ограждения и создали опасную ситуацию для пешеходов. После назначения штрафа нарушения устранили.
Ранее в Новокуйбышевске в отношении компании возбудили дело за срыв работ по нацпроекту. Подрядчик не выполнил в полном объеме обязательства по благоустройству территории.