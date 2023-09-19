В Самаре подрядчика оштрафовали за опасную яму с трубами

ООО СК «Факел» выплатит административный штраф в размере 50 тыс. руб. за угрозу безопасности пешеходам в Самаре. Решение приняла после вмешательства прокуратуры административная комиссия Советского района. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Прокуратура Советского района Самары

Ранее прокуроры обнаружили, что представители указанной подрядной фирмы проводили земляные работы по реконструкции квартальной тепловой сети на ул. Советской Армии, 23. Однако они не установили ограждения и создали опасную ситуацию для пешеходов. После назначения штрафа нарушения устранили.

Ранее в Новокуйбышевске в отношении компании возбудили дело за срыв работ по нацпроекту. Подрядчик не выполнил в полном объеме обязательства по благоустройству территории.

Георгий Портнов