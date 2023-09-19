В Новокуйбышевске на фирму завели дело за срыв работ по нацпроекту

Генеральный директор ООО «Энерговольтмонтаж» получил представление прокуратуры Новокуйбышевска. Также было возбуждено административное дело о нарушении при заключении контракта (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее надзорный орган проверил компанию на соблюдение закона о контрактной системе при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и выявил нарушение. Оно касалось исполнения контракта, заключенного компанией с мэрией города в ноябре минувшего года. Подрядчик должен был благоустроить общественную территорию у ЗАГСа по ул. Молодежной.

Работы предполагалось выполнить до 30 июня текущего года. Однако к указанному сроку компания частично исполнила свои обязательства. В частности, она не обустроила тактильную плитку, не провела озеленение и не установила малые архитектурные формы.

После вмешательства прокуратуры работы по контракту были завершены. Кроме того, должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Ранее в Самаре был сорван ремонт кардиодиспансера почти за десять млн руб. Подрядчик попал в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Георгий Портнов