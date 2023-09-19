Суд в Сингапуре обязал Credit Suisse вернуть $743 млн Бидзине Иванишвили

Суд в Сингапуре обязал банк Credit Suisse выплатить миллиардеру Бидзине Иванишвили $742,7 млн, признав, что банк не сумел защитить активы своего клиента от мошенничества. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Банк, который в июне текущего года завершил слияние с банком UBS, с решением суда не согласен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Изначально в ходе судебного процесса сумма, которая причиталась миллиардеру от Credit Suisse, оценивалась банком в $926 млн. Однако в мае текущего года суд предупредил, что сумма будет снижена с учетом того, что по этому делу в 2022 году также вынес решение суд Бермудских островов, который присудил Бидзине Иванишвили компенсацию в размере $600 млн.

Как сообщает Bloomberg, сегодняшнее решение сингапурского суда — очередной этап в затянувшемся судебном процессе, связанном с махинациями одного из управляющих Credit Suisse — Патриса Лекодрона. В 2016 году стало известно о том, что тот без ведома господина Иванишвили, хранившего $2 млрд в швейцарском банке, переводил его деньги на счета других клиентов, чтобы погасить их убытки. Всего в 2007–2011 годах было переведено $89 млн, €24 млн и 9 млн швейцарских франков. В августе 2017 года Бидзина Иванишвили подал иски к Credit Suisse в Сингапуре, Новой Зеландии и на Бермудах. В поданном бизнесменом документе говорилось, что кредитная организация знала о махинациях в 2007–2011 годах, но не сделала ничего, чтобы не допустить этого. В 2018 году Патрис Лекодрон был признан виновным в мошенничестве. В феврале текущего года агентство Bloomberg сообщило, что Credit Suisse выплатил Бидзине Иванишвили $210 млн.

Комментируя сегодняшнее решение сингапурского суда представители Credit Suisse заявили, что «это решение не окончательное» и «мы будем подавать апелляцию».

Алена Миклашевская