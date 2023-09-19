Смотр новейших технологий: в Ижевске стартовал Промышленный форум

19 сентября в Ижевске начал работу XXI Промышленный форум (16+). Участие в торжественном открытии форума приняли заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Ольга Абрамова, председатель Государственного совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев, министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарев и генеральный директор Выставочного центра «Удмуртия» Евгения Трофимова.

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На стендах 52 предприятий из 10 регионов России, а также Китая представлен широкий спектр технологий, оборудования и продукции для машиностроения, металлургии, металлообработки, нефтегазовой и энергетической отраслей, технологии безопасности. В работе форума принимают участие производители и компании-поставщики станков и промышленного инструмента; нефтегазодобывающего, энергетического и осветительного оборудования, средств индивидуальной защиты и другой продукции.

Свою продукцию и технические новинки на выставках демонстрируют ведущие предприятия Удмуртии: АО «Белкамнефть им. А.А. Волкова», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» и ООО Концерн «Аксион», АО «Элеконд», завод светодиодных светильников «Экоблик» и ООО «Эколюмен», ООО «СП «Алькор», ООО «Торговый дом «РУСОКО» и другие компании.

На протяжении трёх дней посетителей ожидает насыщенная деловая программа, в том числе III Межрегиональный конгресс по производительности труда, деловые игры по систематизации производственных и офисных процессов, первенство по бережливому производству, Час поставщика и многое другое.

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Организаторами форума выступают правительство Удмуртской Республики, Союз «Торгово-промышленная палата Удмуртской Республики», администрация города Ижевска, Выставочный центр «Удмуртия».

Генеральный партнер: АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер».

Партнеры форума: Группа компаний «Выбери радио» в г. Ижевск, журнал «Деловая Репутация», «Коммерсантъ-Удмуртия», Региональный центр компетенций в сфере производительности труда по Удмуртской Республике.

Партнеры деловой программы: компания UDS, ООО «Маштехцентр».

Форум проходит в мобильном павильоне на Центральной площади Ижевска. Время работы 19 и 20 сентября — с 10:00 до18:00, 21 сентября с 10:00 до 14:00.

Подробности по тел.: (3412) 730-730, 8-909-715-30-44

Ознакомиться с программой и пройти регистрацию посетителей можно на сайте http://promforum18.ru

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