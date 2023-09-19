«Нас ждет россыпь встреч, где класс соперников несопоставим»

Лига чемпионов вернулась. 19 сентября вечером будут сыграны первые восемь матчей группового этапа. В центре внимания — группа F, где собрались ПСЖ, «Боруссия», «Милан» и «Ньюкасл». Первый тур начнется в 19:45 игрой «Милан»—«Ньюкасл» в Италии, а в 22:00 в столице Франции стартует встреча ПСЖ—«Боруссия». Расклад сил команд спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги Ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— Сколько говорили о том, что в группе F может произойти все что угодно, и сразу в первом матче, если судить по коэффициентам, ПСЖ — явный фаворит. Может быть, стоит сразу рискнуть и посмотреть в сторону «Боруссии»? Например, поставить на то, что она не проиграет, за 1,99 или на ее победу с коэффициентом выше 4?

— Я думаю, кстати, это отличный вариант — поставить на то, что «Боруссия» не проиграет. ПСЖ на старте сезона в Лиге 1 пока вообще не впечатляет, несмотря на наличие Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле, поэтому случиться может что угодно. Луис Энрике только начинает перестраивать команду. Тот факт, что «Пари Сен-Жермен» — фаворит по букмекерским котировкам, это классика, особенно на старте Лиги чемпионов, когда в первую очередь смотрят на имя команды, а не на результаты, которые она показывает в последнее время, а также на то, что футболисты будут играть дома. Вот и все, очень простой ответ.

— В «Лиге ставок» 80% клиентов заряжают на победу ПСЖ, причем линия все время качается в сторону уменьшения коэффициента. То есть было почти 1,9, затем — 1,8, скорее всего, будет еще ниже. И одна из самых популярных ставок — гол Килиана Мбаппе за 1,8. Он один тащит ПСЖ, он может забить и первый гол, и вот вопрос: забьет ли?

— На самом деле это сложный вопрос. Скорее всего, шансы у него будут. На данный момент это их главная звезда, и находится он в невероятной форме. На старте Лиги 1 Мбаппе забил семь мячей, по сути, это человек, который только и забивает в составе ПСЖ в чемпионате Франции. Поэтому такую ставку сделать можно, особенно если считать, что обе команды точно должны сегодня забить. Кто это сделает у «Пари Сен-Жермен», если не Мбаппе? И ко всему этому можно добавить ставку на то, то «Боруссия» не проиграет, и получится отличный коэффициент.

— Тем, кто верит в Килиана Мбаппе и ПСЖ, могу сказать, что в «Лиге Ставок» есть шикарное спецпари с шикарным коэффициентом 3,7. Это ставка на то, что французский футболист забьет больше, чем вся «Боруссия». Интересно, насколько результативным получится матч. Но вы знаете, «тотал больше 2,5» в букмекерских компаниях — это всегда такая планочка, и я вижу, что все больше людей заряжают на то, что в этом матче будет забито три или более мячей. Стоит ли ждать прямо какую-то голевую феерию?

— Наверное, голевой феерии не будет. Давайте сразу суммируем все, что наобещали, напрогнозировали. Килиан Мбаппе забьет? Скорее всего, да. В ПСЖ больше никто и забивать-то, кажется, не умеет. Хотя есть Рандаль Коло Муани — запомните его, тоже можете рискнуть поставить. Но все-таки мы выбрали Мбаппе, далее — победу или непроигрыш «Боруссии», получается, она забьет один или два гола. Поэтому, думаю, можно поставить на «тотал меньше 2,5». Примерно на этой грани можно немножко рискнуть.

— Что ж, тогда смотрим на матч «Милан»—«Ньюкасл». Там, на первый взгляд, вообще нет фаворита, хотя мне кажется, что в этом противостоянии им должен быть итальянский клуб. Мне вот любопытен этот расклад: в «Лиге Ставок» на победу «Милана» коэффициент 2,7, «Ньюкасла» — 2,75, на ничью — 3,5. Кто тут фаворит? Или все-таки его нет?

— Я буду больше ориентироваться на последние матчи в серии А, где «Милан» сыграл настолько бездарно, насколько это вообще возможно. Мне очень нравится «Ньюкасл» последних двух сезонов, то, какую команду там строят, насколько разумно распоряжаются саудовскими деньгами и в целом всеми возможностями. Я бы тут ставил больше на «Ньюкасл». Команда тоже тяжело стартовала в Английской премьер-лиге, но в последнее время, на мой взгляд, она выглядит лучше, чем «Милан». Плюс лично я жду чего-то от Сандро Тонали. Конечно, вряд ли он сегодня забьет, но, думаю, «Ньюкаслу» он сильно поможет. Это будет очень красивая история: футболист плакал, уходя из «Милана», не хотел уходить в «Ньюкасл», но в итоге он ему поможет. И английский клуб, возможно, даже выиграет.

— Помимо центральных матчей, нас ждет целая россыпь встреч, где класс соперников несопоставим, где любой результат, кроме победы фаворита, будет даже не неожиданностью, а сенсацией. Яркий пример — встреча «Манчестер Сити»—«Црвена Звезда». Победу сербского клуба в «Лиге Ставок» можно взять с каким-то совершенно нереальным коэффициентом — 35, а успех «Манчестер Сити» — всего за 1,07. Если оставить за скобками группу F, то явного фаворита нет только в матче «Лацио»—«Атлетико». Здесь «Лига Ставок» дает на победу команд 2,95 и 2,55 соответственно, на ничью — 3,3. Каковы прогнозы на эту игру?

— Здесь я бы тоже поставил на хозяев, потому что есть какая-то внутренняя уверенность в победе «Лацио». Да, начнут говорить, что команда ужасно начала сезон, проиграла «Ювентусу». Но, объективно говоря, первые туры мы наблюдали у Маурицио Сарри какие-то эксперименты, мы толком не заметили его привычного «саррибола», но увидели его в Неаполе, где «Лацио» выиграл у «Наполи», а также в прошлом туре. Допустим, Сарри считает, что «Лацио» уступил «Ювентусу» со счетом 1:3, но там все сделали судьи, его команда была сильнее, она должна была выигрывать. И, собственно, сегодня она постарается это доказать — что она вернулась, что она проснулась. После такого превосходного прошлого сезона этот сезон у «Лацио» в серии А идет так себе.

Что мы, в свою очередь, скажем об «Атлетико»? Тех, кто думает, на кого ставить, может смутить шикарная победа клуба со счетом 7:0 над «Райо». Там залетало все что можно, даже Мората забивал. Но в Рим у «Атлетико» многие не едут. Все звезды команды ломаются по ходу этого сезона, выходя в основе, играя буквально 20-25 минут. То ли с травмой их выпускают, то ли просто невезение. Коке, Мемфис Депай сломаны. В какой форме второй начал этот сезон, и что с ним происходит. Обидно, что он не начнет играть в Лиге чемпионов именно сегодня, как и Тома Лемар, который порвал крестцы. То есть три футболиста, которые мощно помогли бы в атаке «Атлетико», сегодня не будут играть. Взвешивая все «за» и «против», вот так аргументированно советую выбрать «Лацио».

— Матч вряд ли получится результативным. Ставка «тотал меньше 2,5» может зайти?

— Я думаю, стоит взять «тотал больше», почему бы и нет. Все-таки рисковать тоже надо. В первую очередь поставьте на «Лацио». А, условно, сделать экспресс с двумя ставками на один матч у вас не получится, поэтому выбирайте.

— Давайте смотреть на грандов, которые играют с явными аутсайдерами. Где можно ждать чуда? В случае с игрой «Манчестер Сити»—«Црвена Звезда» это сложно. Может быть, «Барселона»—«Антверпен»? Взять «обе забьют» за 1,93 в этом матче? Или это совсем рискованная ставка?

— Не люблю рисковать чужими деньгами. Я бы спокойненько взял 100-процентный экспресс с суммарным коэффициентом 1,5 и 1,6 на победу «Сити» и «Барселоны», поскольку я не могу представить, при каких условиях «Црвена Звезда» может забить «Манчестер Сити», что «Антверпен» сделает что-то подобное.

— Где-то стоит ждать неожиданностей? «Фейеноорд»—«Селтик», «Шахтер»—«Порту», «Янг Бойз»—«РБ Лейпциг»? Но тут везде есть ярко выраженный фаворит. Где-то неожиданность будет?

— Я бы обратил внимание на матч «Фейеноорд»—«Селтик». Это абсолютно непредсказуемая игра, потому что участвует одна из лучших команд Нидерландов последних двух лет и команда Брендана Роджерса, который вернулся-таки в свой «Селтик», поэтому все может случиться. Но обратите внимание, в какой форме «Фейеноорд» в последних трех турах. Если брать Эредивизи, там команда забила суммарно 17 мячей, поэтому, мне кажется, в этом матче можно спокойно ставить на «тотал больше».

Что касается игры «Шахтер»—«Порту», не хочу говорить, что тут все понятно, но «Порту» все-таки сильнее. Это та команда, которая должна именно в матче против «Шахтера» показывать, что собирается выходить из группы. Мне кажется, это мы сегодня в том числе и увидим. Учитывая проблемы с составом, у футболистов донецкого клуба очень много молодых футболистов, «Порту» сегодня должен забрать свои три очка.