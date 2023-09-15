В Самаре начата проверка после инцидента с теплоходом

Происшествие с участием теплохода «Норд» произошло в Самаре в среду вечером. Инцидент произошел в Самарском районе города в 20:18 (MSK). Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство установило, что в момент инцидента судно буксировало две баржи. Во время захода в шлюз № 22 теплоход навалился на створку его ворот правым бортом головной секции баржи.

Никто не погиб и не пострадал. Баржа не повреждена. Нефтепродукты не разлились.

Однако в правой створке ворот шлюза зафиксирована небольшая деформация опорного швеллера. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее происшествие случилось на судне «Ярославец» в Самаре. Хлопок травмировал трех человек и повредил палубу.

Георгий Портнов