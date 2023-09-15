В Самаре начата проверка после инцидента с теплоходом

Происшествие с участием теплохода «Норд» произошло в Самаре в среду вечером. Инцидент произошел в Самарском районе города в 20:18 (MSK). Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ведомство установило, что в момент инцидента судно буксировало две баржи. Во время захода в шлюз № 22 теплоход навалился на створку его ворот правым бортом головной секции баржи.
Никто не погиб и не пострадал. Баржа не повреждена. Нефтепродукты не разлились.
Однако в правой створке ворот шлюза зафиксирована небольшая деформация опорного швеллера. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее происшествие случилось на судне «Ярославец» в Самаре. Хлопок травмировал трех человек и повредил палубу.