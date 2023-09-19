Студенты из Саксонии будут проходить обучение и практику на заводах TSMC на Тайване

Власти земли Саксония подписали соглашение с тайваньским производителем микропроцессоров TSMC о расширении программы сотрудничества. Соглашение предусматривает отправку будущих инженеров из Саксонии на Тайвань для обучения в местных университетах с последующим прохождением практики на заводах TSMC. Об этом сообщает Bloomberg.

По условиям соглашения Дрезденский технический университет будет ежегодно, начиная с весны 2024 года, направлять на Тайвань примерно 50 студентов. В течение трех месяцев они будут учиться в местных университетах, а затем еще три месяца проходить практику на заводах TSMC, получая конкретные навыки в области производства микропроцессоров. Как сообщила ректор Дрезденского технического университета Урсула Штаудингер, о своей готовности участвовать в этой программе первым заявил Национальный университет Тайваня. В рамках соглашения в Тайбэе открылось представительство Саксонии, которое будет заниматься вопросами развития связей в сфере науки, исследований и образования. Как ожидают в Германии, такое сотрудничество позволит решить проблему дефицита квалифицированных инженерных кадров в технологическом секторе страны.

Кроме того, в рамках двустороннего сотрудничества TSMC сообщила в августе о планах строительства в Саксонии завода по производству микропроцессоров. Объем необходимых инвестиций оценивается в €10 млрд. TSMC производит около 60% всех микропроцессоров в мире и около 90% самых современных микропроцессоров.

Алена Миклашевская