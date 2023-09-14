В Петербурге иностранный турпоток вырос на 37%

За первую половину 2023 года Санкт-Петербург посетили 173 тысяч иностранных туристов, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На восстановление прежних объемов потребуется не менее трех лет, сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

Привлечению новых иностранных туристов во многом способствует запуск выдачи электронных виз, а также разрешение групповых безвизовых поездок между Россией, Китаем и Ираном. Этой возможностью уже воспользовались более 27 тысяч туристов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что загрузка гостиниц всех категорий в Санкт-Петербурге в июле 2023 года составила 83%, что на 6% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года.

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