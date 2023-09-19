Облправительство оспорило оправдательный приговор воронежскому перевозчику, обвиненному в хищении субсидий

Представитель департамента промышленности и транспорта правительства Воронежской области обжаловал в облсуд оправдательный приговор по уголовному делу гендиректора и владельца занимающегося автобусными перевозками ООО «Экспресс» из Острогожска Сергея Логвина. В июле, напомним, судья Ленинского райсуда Воронежа Александр Курьянов счел господина Логвина невиновным в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

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Сторону департамента как «представитель потерпевшего» представляет советник отдела правового и организационного обеспечения департамента Ирина Ерофеева, сказано в картотеке суда. Ближайшее слушание апелляционной жалобы в облсуде запланировано на 26 сентября.

Господина Логвина обвиняли в якобы произошедшем хищении бюджетных субсидий. Следствие, которое, по данным «Ъ-Черноземье», вел региональный главк МВД, заявляло, что бизнесмен в марте-июле 2021 года получил из областного бюджета 1,1 млн руб. бюджетных субсидий, предоставив «подложные финансовые документы». Средства предназначались на компенсацию потерь из-за регулирования тарифов на перевозку льготников. Решение о выделении денег принимал департамент промышленности и транспорта правительства области. Он и понес «ущерб в особо крупном размере», считают правоохранители.

Бизнесмен с начала разбирательства отвергал обвинения, говоря, что его начали преследовать после спора с властями в арбитраже. Он также заявлял «Ъ-Черноземье», что следствие пыталось принудить его к «оговору».

Подробнее о ходе расследования — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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