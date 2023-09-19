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Почти у 40% жителей ПФО увеличились траты на отпуск в этом году

73% жителей Приволжья провели летний отпуск-2023 дома или на даче. 37% увеличили траты на каникулы по сравнению с прошлым годом, причем каждый второй потратил более 50 тысяч рублей. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Отвечая на открытый вопрос о месте отдыха этим летом (можно было давать более одного варианта ответа), 40% опрошенных жителей округа сообщили, что провели его дома. Еще 33% на даче. 17% съездили в отпуск к друзьям и родственникам. 7% побывали на курортах Краснодарского края, 10% в другом российском городе (Москва, Санкт-Петербург, Калининград), 6% в Турции, 5% на Кавказе и 4% в Крыму.

У 16% летний отпуск оказался лучше ожиданий. У 13% он оказался хуже, чем они ожидали. У 53% отдых этим летом соответствовал их ожиданиям, 18% опрошенных работали без отпуска, либо запланировали его на другие периоды.

24% потратили на летний отпуск, включая траты на проезд, проживание, питание и развлечения, в среднем не более 15 тысяч рублей на человека. По 16% 15-30 тысяч рублей и от 30 до 50 тысяч. У 11% расходы составили 50-100 тысяч рублей на человека, 6% потратили 100-200 тысяч рублей, по 1%- 200-300 тысяч и свыше 300 тысяч рублей. 2% не потратили ничего, потому что отдыхали бесплатно или за чужой счет.

17% отметили, что их траты на летний отпуск по сравнению с прошлогодними снизились (у 7% незначительно, у 10% значительно). 37% потратили этим летом на отдых больше денег, чем годом ранее (16% незначительно, 21% значительно). Еще 7% затруднились ответить на этот вопрос.

«Развитие туристической инфраструктуры в России способствует росту спроса на отдых в нашей стране, – заявила Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ. – Мы видим рост транзакций по картам на самых популярных курортах. Развивается как инфраструктура для проживания, так и ресторанная отрасль".

«Доля покупок по картам в категории «Путешествия и отдых» выросла по сравнению с прошлым годом. Мы связываем это с увеличением расходов на отпуск в целом и с улучшением предложений по картам. В дистанционных каналах обслуживания туристические путевки дали наибольший прирост: общий объем и количество платежей за них в летние месяцы выросли почти в 3 раза, на треть увеличился средний чек. — отметил Алексей Перов, заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

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