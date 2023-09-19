Экоактивистка обжалует решение суда по иску к «Кроношпан Башкортостан»

Верховный суд Башкирии принял к рассмотрению апелляционную жалобу руководителя движения «Зеленая лига по РБ» Тамары Хабибуллиной на решение Уфимского районного суда.

В конце августа суд отказал в удовлетворении иска госпожи Хабибуллиной к резидентам индустриального парка «Уфимский» — ООО «Кроношпан Башкортостан» и ООО «Кроношпан ОСБ», а также к управляющей компании парка АО «Корпорация развития». Истец просила суд обязать ответчиков снести или перенести в другое место промышленные объекты «Кроношпана», так как они, по ее мнению, загрязняют реку Уфу.

Майя Иванова

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