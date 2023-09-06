В стоке воды утекло

Уфимский районный суд отказал в удовлетворении иска руководителя движения «Зеленая лига по РБ» Тамары Хабибуллиной к резидентам индустриального парка «Уфимский» ООО «Кроношпан Башкортостан» и ООО «Кроношпан ОСБ», а также управляющей компании парка АО «Корпорация развития». Истец просила суд обязать ответчиков снести или перенести в другое место промышленные объекты «Кроношпана», поскольку они загрязняют реку Уфу. Суд посчитал, что оснований для этого не имеется. Юристы полагают, что шансы на отмену решения при обжаловании ничтожны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экоактивистке не удалось доказать нарушения экологического законодательства со стороны «Кроношпана»

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Экоактивистке не удалось доказать нарушения экологического законодательства со стороны «Кроношпана»

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Экоактивист, руководитель движения «Зеленая лига по РБ» Тамара Хабибуллина не смогла в Уфимском райсуде добиться сноса или переноса в другое место производственных объектов завода «Кроношпан» (производит древесные плиты). Истец полагала, что расположенный на территории индустриального парка «Уфимский» завод сбрасывает неочищенные стоки на территорию, с которой они могут попасть в реку Уфу.

В марте текущего года госпожа Хабибуллина обнаружила на территории парка, которым управляет Корпорация развития Башкирии, трубу и пришла к выводу, что через нее под видом дождевых и талых вод в реку могут попадать промышленные стоки. 12 мая ею был обнаружен сброс сточных вод, сотрудники минэкологии Башкирии составили по факту протокол и отобрали пробы. Проведенные исследования показали, что в воде содержались нефтепродукты, фенолы, формальдегид, нитрат-ион, железо, марганец и цинк, заявила истец.

Госпожа Хабибуллина отмечала, что пропускная труба собирает воду из канала, куда стекают стоки 19 резидентов индустриального парка, при этом у Корпорации развития нет очистных сооружений. Она просила суд обязать «Корпорацию развития РБ», «Кроношпан Башкортостан» и «Кроношпан ОСБ» перенести заводские «источники промстоков с фенолом и формальдегидом» на другой участок, где они не будут представлять опасность для водных объектов питьевого значения, а заводские цеха перепрофилировать под складские помещения.

Представители ответчиков просили отказать в удовлетворении иска.

В суде было установлено, что на территории индустриального парка для отвода дождевых и ливневых вод построены и введены в эксплуатацию локальные очистные сооружения. Водоотводная труба проложена в соответствии с прошедшим госэкспертизу проектом, а «Кроношпан» не образует производственных стоков. Установить источники сброса, который обнаружили истец и представители минэкологии, не представилось возможным, указано в решении, а информация о загрязнении реки не нашла подтверждения.

Региональная прокуратура не согласовала минэкологии проведение внеплановой проверки на предприятии, не усмотрев угрозы причинения тяжкого вреда здоровью и жизни граждан. Роспотребнадзор выдал Корпорации развития предостережение о недопустимости нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований.

Суд также пришел к выводу, что выявленные природоохранной прокуратурой нарушения носили единичный характер, были обусловлены ведением земляных работ, атмосферными осадками, скоплением грунтовых вод. Доводы истца о загрязнении объекта питьевого водоснабжения не подтвердились.

Требование о переносе или перепрофилировании цехов суд посчитал необоснованным, отметив, что в случае нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды предусмотрены конкретные меры реагирования, а также административной и уголовной ответственности, «применение которых осуществляется в ином порядке».

Тамара Хабибуллина сообщила «Ъ-Уфа», что направила апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Опрошенные «Ъ-Уфа» юристы полагают, что добиться пересмотра дела будет нелегко.

«С выводом суда можно только согласиться. Самих нарушений по водоотведению выявлено не было, как и незаконного сброса сточных вод. Был установлен лишь факт незначительных отступлений при ведении земляных работ, который во многом был обусловлен неблагоприятными метеорологическими условиями, не зависящими от предприятия. Характерно, что никто из государственных органов не поддерживал активистов и не усмотрел никаких нарушений и оснований для переноса цехов»,— отмечает руководитель практики по экологическому праву в адвокатском бюро «Шварц и партнеры» Иван Купцов.

Советник практики по банкротству адвокатского бюро «БВМП» Дмитрий Палин считает, что истец выбрал неверный способ защиты права. «Требовать закрытия завода, перепрофилирования цехов можно было, если бы это было построено вопреки требованиям нормативных актов, регулирующих режим использования соответствующей территории, либо выявленные нарушения эксплуатации носили неустранимый характер. В данном деле речь скорее идет о нарушении правил эксплуатации очистных сооружений, либо каких-то их дефектах, которые проявляются нерегулярно. Истцу стоило требовать от ответчика устранить выявленные нарушения: провести диагностику и ремонт очистных сооружений, соблюдать правила их эксплуатации, возместить вред, причиненный сбросом»,— полагает он.

Наталья Балыкова