В Самаре запретили застраивать высотками район шоколадной фабрики

ООО «Вираж-Спецстрой» получило отказ в предоставлении трех участков в Кировском районе Самары под многоэтажную жилую застройку. Решение принято на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе города. Документ опубликован на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Под застройку рассматривались участки площадью 288; 4,5 тыс. и 213 кв.м на пр. Кирова. На территории предлагалось возвести жилье с числом парковочных мест из расчета 0,16 шт. на одну квартиру. Площадка находится в районе местной шоколадной фабрики.

Ранее стало известно о том, что в Самаре введут в эксплуатацию первую очередь долгостроя на ул. Георгия Димитрова. До этого дольщики жаловались на то, что работы на объекте приостановлены.

Георгий Портнов