В Самаре введут в эксплуатацию первую очередь долгостроя на Димитрова

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа строительства проблемного объекта в Самаре. Речь идет о здании на ул. Георгия Димитрова, 74, в Кировском районе города. Разрешение выдано Самарскому региональному фонду защиты прав участников долевого строительства. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ввод в эксплуатацию первого этапа объекта позволит восстановить права 103 участников долевого строительства, отмечают в ведомстве.

Ранее группа дольщиков по объекту на ул. Георгия Димитрова обратилась к чиновникам. Они сообщили о том, что стройка дома была приостановлена.

В частности, начался разбор башенного крана на стройплощадке на территории здания. По словам представителей инициативной группы, на объекте сложилась более чем печальная и опасная ситуация.

Георгий Портнов