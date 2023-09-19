Суд отказался признать незаконной экспертизу о северном намыве Васильевского острова

Куйбышевский районный суда Петербурга отказал в удовлетворении требований нескольких петербуржцев о признании незаконным заключения государственной экологической экспертизы, разрешившей работы по строительству на северном намыве Васильевского острова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Иск был подан Ильей Кулешовым, Дмитрием Анисимовым, Екатериной Миркиной и Санкт-Петербургским обществом естествоиспытателей к Росприроднадзору в связи с приказом ведомства от 26 октября 2021 года, который утвердил положительное заключение на экспертизу проектной документации «Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе увеличение высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктуры. 1 этап». Работы согласованы на участке по адресу: Невская губа Финского залива, северо-западная оконечность Васильевского острова, ограниченная ЗСД, границей территориальной зоны ТД1_2_2, в Василеостровском районе, кварталы 30-38. В иске указано, что работы ведутся в интересах ООО «Специализированный застройщик ЛСР.ПРОСТОР». Истцы посчитали, что экспертиза была проведена с нарушениями Федерального закона «Об экологической экспертизе».

В 2020 году «Группа ЛСР» приобрела право на намыв северной части Васильевского острова у компании «Терра Нова» по договору субаренды . На территории 163 га девелопер планирует построить около 875 тыс. кв. м нового жилья. Местные жители и градозащитники выступают против строительства: по их мнению, проект не только вредит экологии, но и создаст чрезмерную нагрузку на транспортную и социальную инфраструктуру. Следственным комитетом России в связи со строительством на намыве возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас СКР проводит собственную экологическую экспертизу.

Подробнее о строительстве на северном намыве читайте в материале «Ъ» — «Намыв устоял перед поправками в Генплан».

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