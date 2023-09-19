«Ростех» кратно нарастит выпуск дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет»

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии ГК «Ростех» Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника, который отмечается 19 сентября, рассказал о реализации гособоронзаказа. В частности, он сообщил, что благодаря расширению производственных мощностей кратно увеличится выпуск беспилотников «Куб», «Ланцет», «Гранат» и «Тахион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Беспилотник «Ланцет»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Беспилотник «Ланцет»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Оздоев отметил, что задействованные в выполнении гособоронзаказа предприятия работают круглосуточно. По его словам, объемы производства по различным видам вооружений за последнее время выросли от двух до десяти раз.

Отдельно Бекхан Оздоев обратил внимание на значительный рост производства высокоточного оружия. Например, был расширен выпуск производства беспилотников, благодаря чему кратно увеличится выпуск таких моделей, как «Куб», «Ланцет», «Гранат» и «Тахион». Кроме того, «Калашников» нарастил в два раза выпуск ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь», а также зенитных управляемых ракет 9М333.

7 августа президент России Владимир Путин поручил госкорпорации «Ростех» увеличить производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб». По его словам, эти БПЛА продемонстрировали «очень высокую эффективность» в зоне боевых действий на Украине.

Милена Костерева