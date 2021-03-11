Три петербургских музея вошли в «Полярный паспорт» Ростуризма

Ростуризм включил в свой проект «Полярный паспорт» три петербургских музея. Инициатором выступил городской комитет по делам Арктики.

Об этом сообщила пресс-служба комитета. В проект вошли три городских музея, посещение которых включено в цикл маршрутов «Арктический Петербург» — Музей Арктики и Антарктики, Ледокол «Красин» и Музей маячной службы.

Проект «Полярный паспорт» направлен на популяризацию арктического туризма в России. Всего в проект войдет 55 мест, в которых можно будет получить в такой паспорт отметку о посещении. Первый тираж полярных паспортов выпустят осенью текущего года, получить его можно будет в рамках специализированных туров и круизов.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого стал участником НОЦ «Российская Арктика», созданного в рамках нацпроекта «Наука».