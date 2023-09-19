В Сызрани расследуют убийство двух мужчин

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в Сызрани. Это произошло после обнаружения накануне тел двух погибших у дороги. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

«18 сентября примерно в 20:30 (MSK+1) на обочине дороги на расстоянии примерно 730 м от трассы "М-5 Урал" обнаружены тела 50-летнего и 69-летнего мужчин с телесными повреждениям в виде открытых переломов черепа»,— говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Устанавливаются причастные к преступлению.

Ранее в Самаре был вынесен приговор по делу о жестоком убийстве мужчины из-за 4,1 млн руб. Преступление было совершено в феврале 2019 года.

Георгий Портнов