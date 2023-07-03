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В Самаре вынесен приговор по делу о жестоком убийстве мужчины из-за 4,1 млн рублей

Суд вынес двум жителям Самарской области приговор по делу об убийстве группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть преступление (п. «ж», «к», ч. 2 ст. 105 УК РФ) и присвоении в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Судом мужчины признаны виновными в совершении указанных преступлений, одному из них назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, его сообщнику – 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2019 года двое осужденных вместе с общим знакомым решили продать принадлежащую ему квартиру в Самаре и на вырученные от сделки деньги развивать бизнес по продаже антиквариата. Для этого они нашли покупателя и заключили с ним договор купли-продажи жилого помещения на 4,1 млн руб.

После этого осужденные решили убить продавца квартиры и присвоить себе его деньги, установили силовики. Под вымышленным предлогом они вывезли потерпевшего на такси в лесополосу в Саратовской области и зарубили его топором, а тело прикрыли ветками и снегом, выяснило региональное СУ СК РФ. Деньги они присвоили себе.

Ранее в Самарской области иностранца заочно обвинили в убийстве женщин и разбое. По версии следствия, обвиняемый причастен к убийству 74-летней женщины и ее 47-летней дочери, тела которых были обнаружены 26 декабря минувшего года в частном жилом доме в поселке Волжском Красноярского района. Правоохранители установили, что обвиняемый с 25 по 26 декабря незаконно проник в жилой дом и нанес женщинам удары ножом в голову и туловище. В результате они скончались на месте происшествия.

Георгий Портнов

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