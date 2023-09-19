Правительство Кузбасса утверждено без кадровых изменений

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, избранный на второй срок, не стал вносить никаких изменений в персональный состав правительства региона. Об этом сообщил сайт администрации областного правительства.

По словам господина Цивилева, результаты работы правительства заслуживают самой высокой оценки, поскольку «за пять лет удалось сделать то, чего не удавалось сделать в предыдущие 20».

Первым вице-губернатором – председателем правительства Кузбасса назначен Илья Середюк. Сохранили свои посты вице-губернаторы Валерий Догадов, Глеб Орлов, Андрей Панов и Ольга Турбаба. Первым заместителем председателя правительства – министром финансов назначен Игорь Малахов. У главы правительства еще пять заместителей: Сергей Алексеев, Елена Воронина, Денис Ильин, Антон Пятовский и Леонид Старосвет.

Напомним, Сергей Цивилев, выдвинутый «Единой Россией», был избран на второй срок по итогам голосования 8-10 сентября. Он набрал 85,23% голосов. Господин Цивилев вступил в должность 13 сентября.

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Валерий Лавский