Отопительный сезон в Глазове стартует 21 сентября

В Глазове отопительный сезон начнется с 21 сентября, сообщил во «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов. В первую очередь тепло появится в социальных объектах, в том числе в детских садах, школах и больницах. Жителей многоквартирных домов начнут подключать к отоплению с 26 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Уже традиционно среди муниципалитетов Удмуртии город подходит к отопительному периоду с высокой степенью готовности. Подготовку объектов и сетей ежедневно мониторят управление ЖКХ и коммунальные службы»,— отметил господин Коновалов.

Напомним, в Ижевске отопительный сезон начался с 15 сентября.