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Отопительный сезон в Глазове стартует 21 сентября

В Глазове отопительный сезон начнется с 21 сентября, сообщил во «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов. В первую очередь тепло появится в социальных объектах, в том числе в детских садах, школах и больницах. Жителей многоквартирных домов начнут подключать к отоплению с 26 сентября.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Уже традиционно среди муниципалитетов Удмуртии город подходит к отопительному периоду с высокой степенью готовности. Подготовку объектов и сетей ежедневно мониторят управление ЖКХ и коммунальные службы»,— отметил господин Коновалов.

Напомним, в Ижевске отопительный сезон начался с 15 сентября.

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