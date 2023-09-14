В Ижевске 15 сентября начнут включать отопление

В столице Удмуртии 15 сентября стартует отопительный сезон. Об этом сообщил глава города Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице во «ВКонтакте». Это необходимо для осуществления предварительной циркуляции теплого воздуха по теплоносителям, чтобы во время похолодания все городские объекты быстро и своевременно были подключены к отоплению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Обычно подключение осуществляется, если температура воздуха ниже 8°C держится в течение пяти дней. Однако, можно подключить отопление и раннее установленного срока. Для этого объекты социальной сферы могут направить заявку в теплоснабжающую организацию, жители многоквартирных домов – в обслуживающую компанию.

Напомним, что с 2022 года плата за отопление начисляется только за фактическое потребление.