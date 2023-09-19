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обновлено 11:29

Уволен осужденный замглавы Большесосновского округа

Глава Большесосновского округа Владимир Тресков уволил своего заместителя Андрея Варова, который ранее был осужден за мошенничество. Об этом сообщает Ura.Ru.

Фото: страница Андрея Варова в соцсети

Фото: страница Андрея Варова в соцсети

«У Трескова был обстоятельный разговор с сотрудниками администрации губернатора. Ему популярно объяснили, что людям с судимостью в органах власти не место»,— пояснил собеседник агентства.

В администрации губернатора «Ъ-Прикамье» подтвердили факт увольнения чиновника и предшествовавший этому разговор с главой территории.

Напомним, в августе Андрей Варов был признан виновным в мошенничестве на посту директора школы Заболотовского поселения и оштрафован на 100 тыс. руб. По версии следствия, в декабре 2021 года господин Варов обманным путем присвоил денежные средства подчиненных. Под предлогом поступившего на их счета завышенного размера премии он потребовал у двух педагогов передать ему по 14 тыс. руб. от каждой. При этом указанные денежные средства от министерства образования и науки Пермского края предназначались к выдаче именно педагогам в целях выравнивания заработной платы до среднерегионального уровня.

Андрей Варов занимал пост заместителя главы округа по социальным вопросам с февраля 2022 года. Вчера глава Большесосновского округа заявил, что судимость не помешает его заместителю и дальше работать в органе власти. После этого депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с требованием о проведении проверки в отношении осужденного за мошенничество заместителя главы Большесосновского округа.

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