Уволен осужденный замглавы Большесосновского округа

Глава Большесосновского округа Владимир Тресков уволил своего заместителя Андрея Варова, который ранее был осужден за мошенничество. Об этом сообщает Ura.Ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Андрея Варова в соцсети Фото: страница Андрея Варова в соцсети

«У Трескова был обстоятельный разговор с сотрудниками администрации губернатора. Ему популярно объяснили, что людям с судимостью в органах власти не место»,— пояснил собеседник агентства.

В администрации губернатора «Ъ-Прикамье» подтвердили факт увольнения чиновника и предшествовавший этому разговор с главой территории.

Напомним, в августе Андрей Варов был признан виновным в мошенничестве на посту директора школы Заболотовского поселения и оштрафован на 100 тыс. руб. По версии следствия, в декабре 2021 года господин Варов обманным путем присвоил денежные средства подчиненных. Под предлогом поступившего на их счета завышенного размера премии он потребовал у двух педагогов передать ему по 14 тыс. руб. от каждой. При этом указанные денежные средства от министерства образования и науки Пермского края предназначались к выдаче именно педагогам в целях выравнивания заработной платы до среднерегионального уровня.

Андрей Варов занимал пост заместителя главы округа по социальным вопросам с февраля 2022 года. Вчера глава Большесосновского округа заявил, что судимость не помешает его заместителю и дальше работать в органе власти. После этого депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с требованием о проведении проверки в отношении осужденного за мошенничество заместителя главы Большесосновского округа.