СК РФ разбирается с волокитой по делу о файер-шоу с пострадавшим в Тольятти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с причинами волокиты по уголовному делу о происшествии на файер-шоу в Тольятти. Речь идет об инциденте в марте текущего года в местном кафе. В результате него посетитель заведения получил ожоги. Об этом сообщает СК РФ.

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Ранее в ведомство поступило онлайн-обращение на тему несогласия с выводами следствия по указанному делу. Автор сообщения отметил, что пострадавшему потребовалась долгая реабилитация.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Но до сих пор никто не понес ответственность за инцидент.

Ранее СК РФ взял на контроль расследование стычки взрослого и подростка в Тольятти. Инцидент попал на видео. На нем после словесной перепалки мужчина, который кричит, что его унизили, пытается атаковать несовершеннолетнего оппонента.

Георгий Портнов