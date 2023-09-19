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Андрей Клишас сохранил пост красноярского сенатора

Андрей Клишас продолжит работать членом Света федерации от исполнительной власти Красноярского края. Соответствующий указ 19 сентября подписал губернатор Михаил Котюков, сообщил Telegram-канал регионального правительства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Клишас впервые был назначен сенатором в 2012 году, когда Красноярским краем руководил Лев Кузнецов. В Совете федерации Андрей Клишас возглавляет комитет по конституционному законодательству и государственному строительству.

Напомним, 8 июня 2023 года законодательное собрание Красноярского края избрало своим представителем в верхней палате Федерального собрания экс-губернатора Александра Усса.

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Валерий Лавский

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