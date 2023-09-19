Проект ООО «Монамин» по производству алкилэтаноламинов одобрен Росприроднадзором

Росприроднадзор выдал новому производству алкилэтаноламинов в особой экономической зоне «Кулибин» экологическое заключение ЭкоЗОС о соответствии объекта капитального строительства проектной документации. Производство создало ООО «Монамин» (входит в группу «Синтез Ока»). Ранее проект также получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным Росприроднадзора, получение заключения ЭкоЗОС обязательно для всех объектов капитального строительства, относящихся к первой категории негативного воздействия на окружающую среду. Выездная проверка подтвердила, что строительство прошло в соответствии с обязательными требованиями в области охраны окружающей среды.

Как писал «Ъ-Приволжье»,в апреле 2023 года экспертный совет ОЭЗ «Кулибин» одобрил заявку ООО «Монамин» на получение статуса резидента. На площадке «Синтез Ока» компания создала производство алкилэтаноламинов мощностью 15 тыс. т в год. Объем инвестиций – 2,8 млрд руб. Строительство было анонсировано в 2020 году. Проект стал первым в работе инвестиционного фонда, созданного при участии группы компаний «Синтез-Ока» и «Роснано».

Андрей Репин