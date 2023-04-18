Два химических производства планируют запустить в Дзержинске за 3 млрд рублей

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» одобрил заявку химических предприятий ООО «Монамин» (входит в группу «Синтез Ока») и ООО «Лега Раббер» на получение статуса резидента. Объем заявленных инвестиций по предложенным проектам составляет 3 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Монамин» создаст на площадке «Синтез Ока» производство алкилэтаноламинов мощностью 15 тыс. т в год. Объем инвестиций – 2,8 млрд руб. Проект анонсировали еще в 2020 году.

«Это первый проект инвестиционного фонда, созданного при участии группы компаний "Синтез-Ока" и "Роснано". Продукцией станут метилдиэтаноламин и диметилэтаноламин — сорбенты, которые применяются в химической промышленности, один из них — при очистке добываемых природных газов и технологических газов, а второй — в водоочистке»,— рассказал генеральный директор предприятия Сергей Похвалинский.

«Лега Раббер» планирует вложить 304 млн руб. в производство регенерированной резины, резиновых смесей и изделий из них на площадке «Ока-Полимер». Конечный товар будут изготавливать в основной из переработанной крошки из автомобильных шин. «Среди продукции – гидроизоляция, резиновая смесь, которая используются для изготовления технических изделий, резиновой обуви, спортивного инвентаря, укладки тротуаров, а также модификаторы, используемые в дорожном строительстве»,— рассказал начальник производства предприятия Александр Шалин. Запуск производства запланирован на 2026 год.

Анастасия Еремина