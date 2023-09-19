На Кубани построят белорусский комбайновый завод

На Кубани появится белорусский комбайновый завод в рамках инвестиционного проекта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Соответствующий протокол о реализации инициативы был подписан в ходе заседания рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству. Новый завод будет заниматься сборкой сельхозтехники «Гомсельмаш». Кроме того, в Краснодаре построят торгово-сервисный центр спецтехники «Беларус».

«С Беларусью у нас разработана конкретная дорожная карта. Сегодня подписали ряд новых соглашений. Уверен, что это будет еще одним шагом к развитию сотрудничества»,— отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Годом ранее стороны пришли к договоренности об использовании производственной площадки в станице Староминской под выпуск продукции Минского тракторного завода. Предприятие планирует увеличить выпуск техники до 1 тыс. единиц.

Анастасия Донскова

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