Минский тракторный завод намерен собрать на Кубани в текущем году одну тысячу тракторов

На производственной площадке в ст. Староминской Минский тракторный завод (МТЗ) рассчитывает выпустить до 1 тыс. тракторов. На сегодняшний день уже собрано 275 единиц техники, об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал на пленарной сессии Х форума регионов России и Беларуси в Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dzen.ru Фото: dzen.ru

По его словам, в планах запуск производства тракторов для виноградарства и виноделия. Также на Кубани уже собраны 10 комбайнов и жаток «Гомсельмаш».

«По итогам 1-го квартала 2023 года товарооборот между регионом и республикой Беларусь вырос на 38% к аналогичному периоду прошлого года»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Соглашение о сотрудничестве между Кубанью и МТЗ было подписано в июле 2022 года на форуме регионов Беларуси и России. Тогда сообщалось, что Минский тракторный завод задействует промышленную площадку в ст. Староминской, где находятся производственные цеха, фирменный магазин запасных частей предприятия, склад, торгово-выставочная площадка и сервисная зона.

Андрей Ульченко

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