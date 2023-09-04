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Отопительный сезон для соцсферы в Ульяновской области стартует в сентябре

Начало отопительного сезона для объектов социальной сферы в Ульяновской области запланировано на 25 сентября текущего года. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В случае отклонений температуры в помещениях соцсферы от санитарных норм решение о пуске тепла может быть принято раньше установленного срока»,— говорится в сообщении.

Для жилищного фонда отопительный сезон в Ульяновской области стартует, если на протяжении пяти суток подряд на улице установится среднесуточная температура ниже +8°С.

Георгий Портнов

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