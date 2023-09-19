Минтранс Башкирии закажет 58 автобусов за 252 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии на аукционе 28 сентября выберет поставщика автобусов малого класса для небольших городов и сельских поселений, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта, который будет профинансирован из бюджета республики — 252,55 млн руб.

По условиям торгов, поставщик обязан в течение двух месяцев предоставить заказчику 58 автобусов светлых оттенков, не ранее 2023 года выпуска, массой до 5 т и вместимостью 19 пассажиров.

Как сообщал «Ъ-Уфа», министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии на аукционе 3 октября намерено выбрать поставщика в лизинг 20 туристических автобусов большого класса. Начальная цена контракта — 557,3 млн руб.

Майя Иванова

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