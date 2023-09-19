Генпрокуратура обязала главу Орска решить вопрос с остановками транспорта

Глава Орска получил представление Генеральной прокуратуры России об устранении нарушений. Они касались отсутствия в городе остановочных павильонов. Об этом сообщает контрольный орган региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«После вмешательства надзорного ведомства права граждан на безопасное и комфортное ожидание общественного транспорта восстановлены, в настоящее время в муниципальном образовании обустроены 20 остановок»,— говорится в сообщении.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов впервые посетил Оренбург. Во время личного приема в городе к главе ведомства обратился индивидуальный предприниматель, который занимается пассажирскими перевозками. Он пожаловался на отсутствие на маршруте остановочных павильонов. Из-за этого местные жители были вынуждены ожидать свой маршрут на проезжей части.

Георгий Портнов