Эксперты посчитали ипотеку в Новосибирской области выгоднее аренды

В Новосибирской области ипотека квартиры выгоднее, чем аренда жилплощади, подсчитали аналитики финансового маркетплейса «Сравни». Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Новосибирске в июне 2023 года составила 109,6 тыс. руб. кв. за м. При этом средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру в регионе – 29,9 тыс. руб.

В предыдущие пять лет стоимость такой квартиры росла на 10,51% в год, а стоимость аренды — всего на 3,07% в год. «В Новосибирской области стоимость аренды не самая низкая по стране и растет средними темпами. При этом ставка по ипотеке в регионе (8,47%) незначительно выше, чем средний процент по банковскому вкладу (7,96%)»,– говорит эксперт «Сравни» Валентина Дорохова.

При сохранении тенденции за 24 года заемщик в Новосибирске сможет выплатить ипотеку и станет собственником жилья, а накопить на собственную квартиру с помощью банковского вклада за этот период не получится, говорит она.

В августе средние ставки на аренду однокомнатных квартир в городах Сибирского федерального округа с населением более 500 тыс. жителей в августе 2023-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3%, двушки подорожали на 6%.

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Лолита Белова