В Краснодаре 83% жителей поддержали запрет на продажу энергетиков подросткам

В Краснодаре 83% жителей высказались в поддержку запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним. Исследование провел рекрутинговый портал SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Не согласились с инициативой 10% опрошенных.

«Любой запрет подстегивает употребление»,— считают противники ограничения.

Женщины высказывались за поддержку запрета чаще мужчин (86% против 79%). Краснодарцы с доходом от 80 тыс. руб. в месяц поддерживают инициативу охотнее тех, кто зарабатывает меньше (88% против 81%).

Использовать запрет на продажу энергетиков подросткам в качестве законодательной нормы предложил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. В настоящее время ограничение действует на территории 20 регионов России.

Анастасия Донскова

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