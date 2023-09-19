В Краснодаре 83% жителей поддержали запрет на продажу энергетиков подросткам

В Краснодаре 83% жителей высказались в поддержку запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним. Исследование провел рекрутинговый портал SuperJob.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Не согласились с инициативой 10% опрошенных.
«Любой запрет подстегивает употребление»,— считают противники ограничения.
Женщины высказывались за поддержку запрета чаще мужчин (86% против 79%). Краснодарцы с доходом от 80 тыс. руб. в месяц поддерживают инициативу охотнее тех, кто зарабатывает меньше (88% против 81%).
Использовать запрет на продажу энергетиков подросткам в качестве законодательной нормы предложил депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев. В настоящее время ограничение действует на территории 20 регионов России.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram