6,8 млн рублей затратили из бюджета Ижевска на ремонт улицы Базисная

В столице Удмуртии на улице Базисная подошел к концу ремонт дороги и тротуара рядом с Ижевской воспитательной колонией. Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядчик обустроил основания проезжей части, пешеходной дорожки, а также уложил верхний слой асфальтобетона и обустроил подход к зданию колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Общая площадь отремонтированного тротуара составляет 360 кв. м, проезжей части — 1,4 тыс. кв. м. Городскому бюджету эти работы обошлись в 6,8 млн руб.