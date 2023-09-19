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Коммерсантъ FM
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Российский суд наложил арест на ценные бумаги VTB Europe на €80,7 млн

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на ценные бумаги бывшей «дочки» ВТБ (MOEX: VTBR) VTB Bank Europe на сумму более €80,7 млн. ВТБ подал иск в начале сентября с намерением взыскать долг в размере €112,6 млн (около 11,6 млрд руб.).

«Суд удовлетворил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер в полном объеме и наложил арест на все ценные бумаги VTB Europe, в том числе находящиеся на счете депо VTB Europe, открытом в депозитарии ВТБ»,—сообщила пресс-служба банка, добавив, что удовлетворены решением.

ВТБ потерял право голоса в VTB Bank Europe SE в апреле 2022 года после введения против российского банка санкций Евросоюза. В результате ВТБ понес убыток, когда дочерний банк был списан с его баланса. VTB Bank Europe SE 1 апреля 2023 года начал ликвидацию.

Как пояснял сам банк, причиной иска является требование о взыскании задолженности по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов). Кроме того, VTB Europe после введения в апреле процедуры ликвидации попытался вывести свои ценные бумаги на общую сумму более €60 млн за рубеж.

«Все вышеуказанные действия VTB Europe, находящегося под контролем недружественного государства, нарушали интересы банка ВТБ как основного акционера VTB Europe и Российской Федерации как крупнейшего акционера банка ВТБ»,— говорится в сообщении ВТБ.

Подробности иска — в материале «Ъ» «ВТБ тянется в Европу через суд».

Лаура Кеффер

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