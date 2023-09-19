Защита обжаловала приговор Олегу Митволю

Защита подала жалобу на приговор бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митовлю, которого осудили на 4,5 года за хищение почти 1 млрд руб. при строительстве красноярского метрополитена, сообщает ТАСС. Ранее фигурант дела. признавший вину, заявлял, что обжалует приговор.

Олег Митвооль был арестован в июле прошлого года. Рассчитывая на снисхождение суда при назначении наказания, он заключил сделку со следствием.

Также фигурантами расследования дела о хищении при проектировании красноярского метрополитена являются бывшие председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, министр транспорта региона Константин Димитров и директор транспортного управления Константин Мандров, которым в итоге предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновники обеспечили подписание актов выполненных работ, на основании которых подрядчику были перечислены деньги.

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Илья Николаев