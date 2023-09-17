С начала сентября в Петербурге от гриппа вакцинировалось 12% населения

В Петербурге с начала сентября вакцинировалось от гриппа около 630 тыс. человек, что составляет порядка 12% населения города. Такие цифры в воскресенье, 17 сентября, приводит пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На завершающейся неделе в 17 районах города работали 265 прививочных бригад на 310 объектах. В 13 районах города у 26 станций метро и в других точках скопления людей была организована работа 41 передвижного прививочного пункта. Также вакцинироваться можно традиционно в районных поликлиниках, напомнили в городской администрации.

Напомним, прививочная кампания против гриппа стартовала в Петербурге 28 августа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга планируют в этом сезоне вакцинировать от гриппа 3,2 млн горожан, что составляет около 60% населения города.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте