В Кузбассе будут судить бутлегеров, у которых изъяли алкоголь на 2 млн рублей

В Кемерово суд рассмотрит уголовное дело пяти участников группы бутлегеров. Согласно версии следствия, в марте 2021 года обвиняемые организовали незаконное производство и сбыт алкогольной продукции под чужими товарными знаками (водка «Столичная», «Русская валюта», «Арбатская элита»).

В декабре 2022 года их деятельность пресекли сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области. Они изъяли у злоумышленников 670 л спирта на сумму около 500 тыс. руб., немаркированную алкогольную продукцию на сумму свыше 1,6 млн руб.

По информации прокуратуры, бутлегерам предъявили обвинение по ст. 171.3УК РФ (незаконное производство алкогольной продукции и ее сбыт), ст. 171.1 УК РФ (производство продукции без маркировки) и ст.180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Вину в совершенных преступлениях мужчины признали, со следствием сотрудничали.

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Илья Николаев