Уроженку Азербайджана подозревают в подмене товаров в пункте выдачи в Удмуртии

В Удмуртии правоохранительные органы задержали 26-летнюю уроженку Азербайджана, которую подозревают в мошенничестве с товарами в пункте выдачи заказов интернет-магазина. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, общая сумма причиненного ущерба составила 745 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным полиции, в течение двух месяцев девушка оформляла заказы с аккаунтов своих родственников, а после получения возвращала более дешевые или старые вещи. В ряде случаев она отправляла на склад пустые коробки. Таким образом она похищала одежду, обувь, украшения и технику.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В ходе обыска по месту ее жительства полицейские обнаружили большое количество похищенной одежды и обуви. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит до шести лет лишения свободы.