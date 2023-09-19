В Челябинске будут судить обвиняемого в хищении €60 тыс. у европейцев

Следователи управления МВД Челябинска завершили расследование уголовного дела горожанина, обвиняемого в хищении денег у иностранцев через интернет. Ему вменяют кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Материалы передали на рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в апреле 2014 года местный житель предложил своим знакомым, не знающим о его противоправных планах, совместно учредить компанию по обработке платежей в интернете. Затем они создали в одной из прибалтийских республик было создано партнерство по торговле товарами и услугами. Расчетный счет организации был открыт в другом государстве, а деятельность велась в Челябинске.

В октябре 2014-го горожанин незаконно получил коды платежных карт, принадлежащих четырем европейцам. Затем он похитил их средства, перечислив на расчетный счет своей компании, а затем — на счет российского банка, и обналичил. Общий ущерб превысил €60 тыс.

«Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена российскими полицейскими во взаимодействии с зарубежными коллегами»,— отмечают в МВД России.

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