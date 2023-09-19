Заморозки ожидаются в ночь на 20 сентября в Удмуртии

В Удмуртии в ночь на 20 сентября окажется самой холодной на эту неделю. Столбик термометра окажется на отметке -2..+3°С, а на почве ожидаются заморозки. Днем воздух прогреется до +14..19°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Осадки не ожидаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Во второй половине недели ожидаются дожди, а температурный фон начнет повышаться и окажется выше климатических норм. Столбик термометра ночью окажется на уровне +8..+13°С, днем — +18..+23°С. В северных районах окажется холоднее — +17..+19°С.

По предварительному прогнозу, выходные дни окажутся теплыми.